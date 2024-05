I film e le serie tv da vedere questo weekend

Cari spettatori, mettetevi comodi.

È venerdì 3 maggio 2024

Questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale di Today.it dedicata ai migliori film e serie tv da non perdere nei fine settimana.

A voi la scelta e buona visione!

Al cinema

Sei Fratelli Co-scritto e diretto da Simone Godano, Sei Fratelli è un racconto familiare onesto e senza retorica su tutto il bello e il brutto di far parte di una famiglia allargata. La trama del film, con un cast eccezionale composto, tra gli altri, da Riccardo Scamarcio e Adriano Giannini, gira attorno alla storia di cinque figli di un padre egoista che si è appena tolto la vita. Una volta aperto il testamento, i cinque fratelli scopriranno di avere una sorella e di essere, quindi, in sei. Insieme proveranno a vivere l'illusione di essere una famiglia unita. Ma non sarà così facile. VOTO 7 Il trailer La recensione

The Fall Guy Un film d'azione dalle sfumature comiche e thriller con protagonisti Ryan Gosling ed Emily Blunt. Scritto e diretto da David M. Leitch, regista di cult come John Wick, Deadpool 2, Fast & Furious - Hobbs & Shaw, questa pellicola è un adattamento cinematografico della serie televisiva Professione pericolo e racconta la storia di uno stuntman in pensione che ritorna nel mondo del cinema grazie alla sua ex ragazza, regista di Hollywood, che lo incarica di ritrovare una star di cui si sono perse misteriosamente le tracce. Un racconto che sa come far ridere ma manca un po' di pepe. VOTO 6,5 Il trailer La recensione

In streaming

Sei nell'anima Disponibile su Netflix Biopic su Gianna Nannini, Sei nell'anima è un film diretto da Cinzia TH Torrini con Letizia Toni nei panni dell'icona italiana del rock. Questo film ripercorre gli esordi nel mondo della musica dell'artista toscana partendo dalla sua infanzia tra le colline di Siena fino al successo internazionale. Sei nell’anima accompagna il pubblico in un viaggio dentro la vita e la mente creativa di una donna capace di plasmare emozioni con poesia e musica. Un’artista unica, rivoluzionaria, fuori da qualsiasi schema e definizione, alla continua ricerca di ispirazione, di trasformazione, che ha fatto della musica e della libertà il suo manifesto. Nonostante l'ottima interpretazione di Letizia Toni, il film risulta troppo didascalico e non convince del tutto. VOTO 6- Il trailer La recensione

The Idea of You Disponibile su Prime Video Tratto dall'omonimo e acclamato romanzo di Robinne Lee, pubblicato nel 2017, The Idea of You è una commedia romantica che rompe le convenzioni sulla differenza d'età in amore. Protagonista del film è Anne Hathaway che veste i panni di Solène, una 39enne divorziata e mamma di una sedicenne che si innamora del giovane Hayes (interpretato da Nicholas Galitzine), cantante della famosa boy band, August Moon. Tra i due scatterà la scintilla ma la loro relazione, data la differenza d'età e i pregiudizi sociali, non sarà così facile. Questo film riesce a dare originalità a un genere cinematografico ormai stantio come la rom-com. VOTO 7 Il trailer La recensione

Asunta Disponibile su Netflix Asunta è la nuova e imperdibile miniserie true crime di Netflix che racconta, in forma romanzata, la storia vera dell'omicidio della tredicenne Asunta Basterra, uccisa per mano dei suoi stessi genitori nel settembre del 2013. Cosa può portare due genitori a uccidere la propria figlia? E cosa si nasconde dietro alla facciata di famiglia perfetta? Raccontando uno dei più scioccanti casi di cronaca nera spagnola, questa serie riesce non solo a intrattenere ma spinge lo spettatore a riflessioni profondissime sui temi della maternità, dell'adozione, dell'abuso psicologico e sessuale. Un racconto intenso, duro e sconvolgente che potrebbe disturbare un pubblico più sensibile. VOTO 7,7 Il trailer La recensione

Shardlake Disponibile su Disney+ Shardlake è un’avvincente serie murder-mystery ambientata nell'epoca dei Tudor e basata sui popolari romanzi conosciuti a livello internazionale di C.J. Sansom. Scritta da Stephen Butchard (The Good Mothers) e diretta da Justin Chadwick (L’altra donna del re) questa serie è un inquietante giallo che, tra mistero, suspense e inganni racconta la storia dell’avvocato Shardlake la cui vita viene stravolta quando viene incaricato di indagare sull’omicidio di uno dei suoi commissari avvenuto in un monastero nella remota cittadina di Scarnsea. VOTO 7 Il trailer La recensione

I classici da riscoprire

Mad Men Disponibile su Prime Video e AppleTV+ Il caso Balocco sulla pubblicità ingannevole dei pandori firmati Chiara Ferragni è uno dei temi più chiacchierati degli ultimi mesi e proprio in questi giorni è stata confermata dal tribunale civile di Torino la "pratica commerciale scorretta" dei pandori Pink Christmas. Una sentenza che fa riflettere su quanto la pubblicità sia un grande strumento commerciale ma anche un'arma a doppio taglio se non la si sa usare correttamente. E quale modo migliore di approfondire l'argomento se non guardando una delle serie tv più belle di sempre che basa la sua intera trama proprio sul tema della pubblicità? Parliamo di Mad Men, la serie del 2007 con protagonista John Hamm nei panni di Don Draper, un geniale e controverso direttore creativo di un'agenzia pubblicitaria nella New York degli anni '60. Un vero e proprio gioiellino del mondo seriale nonché un piccolo manuale sulla storia della pubblicità che calza a pennello con i recenti fatti di cronaca italiana. Il trailer

La ragazza del lago Disponibile su Netflix Questo venerdì 3 maggio, alle 20. 35 su Rai 1, ci sarà la premiazione della 69ª edizione dei David di Donatello, i prestigiosi riconoscimenti cinematografici che eleggono, ogni anno, i migliori film e le più belle interpretazioni del cinema italiano. Ma sapete qual è il film che ha vinto più David in assoluto? La ragazza del lago del 2007 diretto da Andrea Molaioli e tratto dal romanzo Lo sguardo di uno sconosciuto della scrittrice norvegese Karin Fossum. Questo film si è portato a casa ben 10 David. Si tratta di un giallo noir che racconta la storia dell'indagine da parte del commissario Giovanni Sanzio, interpretato da Toni Servillo, sull'omicidio di una studentessa e giocatrice di hockey trovata morta e nuda sulle sponde di un lago. Il film mostra quanto l'apparente vita idilliaca delle famiglie di un piccolo paese nasconda angoscianti verità. Riuscirà C'è ancora domani di Paola Cortellesi, con 19 candidature ai David, a battere questo record? Il trailer