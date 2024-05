I film e le serie tv da vedere questo weekend

Cari spettatori, mettetevi comodi.

È venerdì 31 maggio 2024, sono le 12.00 ed è arrivato il momento di vivere avventure incredibili attraverso il piccolo e grande schermo! Abbiamo selezionato per voi le più belle storie in cui perdervi, emozionarvi e sognare stando comodi sul divano di casa o mangiando pop corn nei più bei cinema della vostra città.

Questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale di Today.it dedicata ai migliori film e serie tv da non perdere nei fine settimana.

A voi la scelta e buona visione!

Al cinema

L'arte della gioia L'arte della gioia è la nuova interessantissima serie diretta da Valeria Golino e basata sullo scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza al cinema con i primi tre episodi dal 30 maggio. La storia è quella di Modesta, una ragazzina della Sicilia di inizio ‘900 che dopo aver perso i genitori viene mandata in un convento dove instaura un rapporto speciale con la Madre Superiora. Modesta in questo viaggio di crescita scoprirà la propria sessualità e sarà spinta nelle sue scelte dal forte desiderio di una vita migliore di quella che ha sempre avuto. Nel cast Tecla Insolia e Jasmine Trinca. La seconda e ultima parte della serie arriva nei cinema il 13 giugno. VOTO: 8 Il trailer La recensione

Eileen Anne Hathaway, dopo il successo di Mothers' Instinct, torna al cinema con un nuovo thriller, Eileen, diretto da William Oldroyd e ispirato al romanzo di Ottessa Moshfegh, che la vede recitare al fianco della giovane e talentuosa attrice neozelandese Thomasin McKenzie. New Englad, anni '60, Eileen è una giovane donna infelice che lavora come segretaria in un carcere minorile e si prende cura del padre alcolizzato. La sua vita sempre uguale subirà una svolta decisiva dopo l'incontro inaspettato con una psicologa dal carattere brillante e carismatico da cui Eileen sarà attratta ma che diventerà presto la causa della sua rovina. Un film che non brilla se non per l'interpretazione di Anne Hathaway. VOTO: 5,8 Il trailer La recensione

The Penitent Luca Barbareschi è attore, produttore e regista di The Penitent, un film introspettivo e profondo presentato in anteprima allo scorso Festival di Venezia che ora arriva al cinema. Si tratta di un'opera complessa dalle sfumature filosofiche che racconta la storia di uno psichiatra che vede la sua carriera e la sua vita privata andare in rovina dopo aver preso la decisione di non testimoniare a favore di un ex paziente violento e instabile che ha causato la morte di molte persone. VOTO 6 Il trailer

In streaming

Eric Disponibile su Netflix Disponibile su Netflix Una miniserie thriller toccante e profonda con un eccezionale Benedict Cumberbatch come protagonista. La storia è quella di un padre alla disperata ricerca del figlio di nove anni scomparso una mattina mentre va a scuola. Vincent, uno dei più famosi burattinai di New York e ideatore del popolare programma televisivo per bambini "Good Day Sunshine" fatica a superare la perdita del figlio Edgar e diventa sempre più angosciato e irascibile. Pieno d'odio verso se stesso e di sensi di colpa per la sparizione di Edgar, Vincent si aggrappa ai disegni del bambino di un mostruoso pupazzo blu di nome Eric, convinto che se Eric apparirà in TV, Edgar tornerà a casa. VOTO: 8 Il trailer La recensione

La vita che volevi Disponibile su Netflix Disponibile su Netflix Una serie italiana creata e diretta da Ivan Cotroneo con Vittoria Schisano come protagonista. La vita che volevi è una storia di legami, amicizia e scoperta, che racconta della felicità che crediamo di volere, programmata, ordinata, semplice ma anche di quella che ci sorprende, che scombina la vita. È ciò che accade a Gloria, una donna che, proprio come Schisano, l'attrice che la interpreta, ha subito un percorso di transizione di genere e che, credendo di aver trovato la felicità nella sua nuova vita a Lecce, sarà costretta a fare i conti con le ombre di un passato che torna a bussare alla sua porta. VOTO: 4 Il trailer La recensione

Boy Kills World Disponibile su Prime Disponibile su Prime Opera prima di Moritz Mohr, Boy Kills World è un film folle e sanguinoso ambientato in un'America distopica sotto la dittatura della spietata famiglia Van der Koy, che oltre a governare con pugno di ferro ogni anno celebra un rito chiamato "La Chiamata" per cui 12 persone vengono scelte a caso come vittime sacrificali in onore della leader del clan al vertice del potere. Un film estremamente violento da guardare senza troppe pretese. VOTO 6 Il trailer La recensione

I classici da riscoprire

Euforia Disponibile su RaiPlay Disponibile su RaiPlay Valeria Golino ha dimostrato le sue grandi doti da regista con la serie L'arte della gioia, attualmente al cinema, ma la sua opera prima risale al 2018 con il film Euforia che vede protagonisti Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea. Questa settimana vogliamo portarvi a scoprire il talento di una donna che conosciamo tutti come attrice ma che si sta dimostrando una delle registe italiane più promettenti del panorama seriale e cinematografico. Euforia racconta la storia di due fratelli dai caratteri opposti. Uno è carismatico, l'altro pacato e la scoperta della malattia di uno dei due li farà avvicinare e conoscere veramente. Il trailer

Pane e Tulipani Disponibile su RaiPlay e in onda domenica 2 giugno alle 6.35 su Rai Movie Disponibile su RaiPlay e in onda domenica 2 giugno alle 6.35 su Rai Movie Pane e Tulipani di Silvio Soldini è un gioiellino del cinema italiano nonché un film sull'empowerment femminile che se non conoscete dovreste subito recuperare. Preparatevi ad assaporare aria di vacanza sullo sfondo di una meravigliosa Venezia, a vivere del romanticismo puro e a testimoniare la l'evoluzione di una donna che sembrava destinata a vivere per sempre in un matrimonio infelice ma che avrà modo di mettersi al primo posto e trovare la felicità. Film del 2000, vincitore di nove David, cinque Nastri D'Argento e dieci Ciak d'oro, Pane e Tulipani racconta la storia di Rosalba, una casalinga che durante una gita di gruppo viene dimenticata in autogrill e decide di fare una fuga a Venezia, città dove ritroverà se stessa. Il trailer