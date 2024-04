I film e le serie tv da vedere questo weekend

Cari spettatori, mettetevi comodi.

Al cinema

Godzilla e Kong - Il nuovo impero Un quinto film si aggiunge alla saga del Monsterverse di Legendary Pictures: Godzilla e Kong - Il nuovo impero, sequel di Godzilla vs Kong, diretto da Adam Wingard. Questo film, trentottesimo film su Godzilla e tredicesimo film su King Kong vedrà queste due mostruose e potentissime creature immaginarie combattere fianco a fianco contro una minaccia sconosciuta che potrebbe distruggere il mondo. Godzilla e Kong - Il nuovo impero oltre a regalare al pubblico una storia d'avventura e d'azione approfondisce anche le origini di questi due titani e rivela sconosciuti misteri di Skull Island. La recensione Il trailer

Un mondo a parte Un mondo a parte è una commedia italiana ambientata in Abruzzo e diretta da Riccardo Milani con protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele. La storia è quella di Michele, un maestro delle elementari che dopo 40 anni di insegnamento nelle scuole romane si trasferisce per insegnare in una scuola all'interno del Parco Nazionale dell'Abruzzo che ha un'unica pluriclasse di bambini che vanno dai 7 ai 10 anni. Michele, aiutato dalla vicepreside e dagli stessi bambini, piano piano si dimenticherà della vita metropolitana abbracciando quella di un piccolo paese di montagna. Il trailer

Tatami - Una donna in lotta per la libertà Un film intenso ed emozionante diretto da Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi e vincitore del premio Biran alla 80esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. A metà dei campionati mondiali di Judo, la judoista iraniana Leila e la sua allenatrice Maryam ricevono un ultimatum da parte della Repubblica Islamica, che ordina a Leila di fingere un infortunio e perdere, per evitare di essere bollata come traditrice dello Stato. Con la propria libertà e quella della sua famiglia in gioco, Leila si trova di fronte a una scelta impossibile: obbedire al regime iraniano, come la sua allenatrice Maryam la implora di fare, o continuare a combattere per l’oro. Tatami è il primo lungometraggio co-diretto da una regista iraniana e da uno israeliano. La recensione Il trailer

In streaming

LOL - Chi ride è fuori 4 Disponibile su Prime Video È tornato su Prime Video lo show dei record con un cast di professionisti della risata: Diego Abatantuono, Loris Fabiani, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica. A osservare l’esilarante gara comica dalla control room, l'arbitro e conduttore Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, e da Lillo Petrolo, nel ruolo di overacting coach. Sono disponibili già i primi 4 episodi del reality show, gli ultimi due usciranno l'8 aprile. La recensione Il trailer

Ripley Disponibile su Netflix Una miniserie thriller in bianco e nero ispirata ai bestseller di Patricia Highsmith di cui Tom Ripley è il protagonista. Si tratta di una storia già adattata al cinema con il film del 1999 Il talento di Mr. Ripley che debutta su Netflix in versione seriale. Tom Ripley è un truffatore che cerca di sopravvivere nella New York dei primi anni '60 e che viene assunto da un uomo benestante per recarsi in Italia e cercare di convincere il figlio girovago a tornare a casa. Accettando l'incarico, Tom entra in una complessa realtà fatta di inganni, truffe e omicidi. Ripley è una serie girata quasi interamente in Italia. La recensione Il trailer

Sugar Disponibile su AppleTV+ Una serie crime rivisitazione contemporanea e unica di uno dei generi più apprezzati e popolari nella storia della letteratura, del cinema e della televisione: il poliziesco investigativo. Il candidato all'Oscar Colin Farrell interpreta John Sugar, un detective privato americano alle prese con la misteriosa scomparsa di Olivia Siegel, l'amata nipote del leggendario produttore di Hollywood Jonathan Siegel. Mentre Sugar cerca di scoprire cosa è accaduto a Olivia, porterà alla luce i segreti della famiglia Siegel, alcuni molto recenti, altri sepolti da tempo. La recensione Il trailer

Fabbricante di lacrime Disponibile su Netflix Ispirato al romanzo del fenomeno letterario Erin Doom, Fabbricante di lacrime è un film teen che racconta la storia di due giovani orfani, Nica e Rigel, cresciuti tra le mura di un terribile orfanotrofio. Irrequieto, affascinante e cupo lui, dolce e gentile lei. Entrambi i ragazzi sono legati da un passato traumatico e vengono adottati dalla stessa famiglia. Rigel e Nica diventano fratelli ma tra loro c'è un legame più profondo e un'attrazione che non attende a mostrarsi e diventare sempre più forte. Dopotutto gentilezza e rabbia sono solo due diversi modi di combattere il dolore e sia Rigel che Nica saranno destinati a diventare l’una per l’altro proprio quel fabbricante di lacrime. La recensione Il trailer

Kiseiju - La zona grigia Disponibile su Netflix Una serie sci-fi sudcoreana dallo stesso creatore della serie horror di Netflix Hellbound e ispirata a uno dei manga giapponesi più popolari della storia, con 25 milioni di copie vendute in tutto il mondo, scritto dal fumettista Hitoshi Iwaaki. L'umanità si trova a dover affrontare una crescente minaccia quando parassiti non identificati prendono violentemente il controllo degli umani acquisendo sempre più potere. Il trailer

I classici da riscoprire

Il talento di Mr. Ripley (1999) Disponibile su Netflix Se vi è piaciuta la serie Netflix Ripley non potete non fare un paragone con il film del 1999 Il talento di Mr. Ripley che racconta la stessa storia. Diretto da Anthony Minghella e con un cast stellare composto da Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow e Cate Blanchette, questo film ripercorre il viaggio in Italia dell'americano Tom Ripley alla ricerca di Dickie, un uomo affascinante, ricco e dallo stile di vita lussuoso che conquisterà Tom al punto da ucciderlo e impossessarsi della sua identità.

Uomini che odiano le donne In onda venerdì 5 aprile alle 23.15 su La7D Tratto dal romanzo poliziesco dello scrittore e giornalista svedese Stieg Larsson, Uomini che odiano le donne è un film thriller del 2009, diretto da Niels Arden Oplev, perfetto per riscoprire i grandi classici di questo genere racconto sempre più amato e popolare e ideale per chi ama i film tratti da opere letterarie. La storia è quella di un giornalista caduto in disgrazia e una ragazza esperta di informatica che si ritrovano a indagare sul caso di una donna scomparsa quaranta anni prima portando alla luce i segreti oscuri e mai rivelati di una famiglia apparentemente normale.