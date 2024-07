I film e le serie tv da vedere questo weekend

Cari spettatori, mettetevi comodi.

È venerdì 5 luglio 2024

Questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale di Today.it dedicata ai migliori film e serie tv da non perdere nei fine settimana.

A voi la scelta e buona visione!

Al cinema

La memoria dell'assassino Un thriller diretto e interpretato da Michael Keaton con Al Pacino e James Marsten nel cast. La storia è quella di John Knox, un sicario professionista a cui viene diagnosticata una tipologia di demenza irreversibile che gli fa perdere la memoria giorno dopo giorno. John, però, ha bisogno dei suoi ricordi, soprattutto quando suo figlio Miles gli chiede di aiutarlo a coprire le prove di un terribile crimine che ha commesso. John farà di tutto per affrontare questo imprevisto in una lotta contro il tempo mentre la sua memoria inizia a sgretolarsi sempre più velocemente. Questo thriller, purtroppo, nonostante il suo potenziale manca di tensione e non convince fino in fondo. VOTO 5,5 Il trailer La recensione

Horizon: An American Saga - Capitolo 1 Arriva nei cinema il primo capitolo di una saga western diretta e interpretata da Kevin Costner, anche co-sceneggiatore insieme a Jon Baird. Horizon: An American Saga porta sul grande schermo tutto il fascino del vecchio West raccontando cosa significa essere gli Stati Uniti d'America in un'ambiziosa avventura epica che ripercorre i quattro anni di Guerra Civile dal 1861 al 1865. Guardare questo film e l'intera saga è un viaggio suggestivo e pieno di emozioni all'interno di un Paese in conflitto con se stesso svelato in tutta la sua essenza. Il film ha tanto cuore ma, forse, questo non basta. VOTO 6 Il trailer La recensione

Acid Un'ondata di caldo anomalo provoca la formazione di alcune nuvole cariche di pioggia acida letale che inizia a riversarsi sulla Francia e a provocare distruzione e panico in tutto il Paese. Così, in un territorio che ha perso il suo equilibrio, una ragazza insieme ai suoi genitori divorziati cercherà di affrontare questo dramma e fuggire da questa terribile catastrofe climatica che fa sempre più paura. È la trama di Acid, un film drammatico francese, diretto e sceneggiato da Just Philippot appena uscito nei cinema italiani. VOTO 6 Il trailer

In streaming

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F Disponibile su Netflix Disponibile su Netflix Eddie Murphy è tornato a vestire i panni dell'eclettico detective Axel Foley in Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, il quarto capitolo della saga Un piedipiatti a Beverly Hills iniziata nel 1984. Diretto da Mark Molloy, questo nuovo film d'azione riporta sullo schermo uno dei personaggi interpretati da Eddy Murphy più amati dal pubblico e racconta una storia di crimini, criminali, di amicizia ma soprattutto d'amore tra un padre e una figlia. Il detective Axel Foley torna a pattugliare le strade di Beverly Hills. Dopo che la vita di sua figlia è minacciata, lei e Foley fanno squadra con un nuovo partner e i vecchi amici Billy Rosewood e John Taggart per svelare un complotto. Un ottimo lavoro di modernizzazione per questa saga che dopo 40 anni è ancora irresistibile. VOTO 7,4 Il trailer La recensione

The Imaginary - L'immaginario Disponibile su Netflix Disponibile su Netflix The Imaginary - L'immaginario, è il nuovo film d'animazione giapponese dello Studio Ponoc che porta sullo schermo un'avventura indimenticabile sull'amore, sulla perdita e sul potere curativo dell'immaginazione. Diretto da Yoshiyuki Momose (La città incantata) e sceneggiato da Yoshiaki Nishimura, già produttore della casa di Hayao Miyazaki e Isao Takahata, questo film ritrae la ricchezza dell'umanità e della creatività attraverso gli occhi della giovane Amanda e del suo compagno immaginario Rudger, un coetaneo frutto dell'immaginazione della bambina con il quale condivide emozionanti e fantastiche avventure. Ma un giorno Rudger resta all'improvviso solo: giunto nella Città degli amici immaginari, dove quelli dimenticati vivono e lavorano, deve affrontare una minaccia misteriosa. VOTO 8 Il trailer

Space Cadet Disponibile su Prime Video Disponibile su Prime Video Space Cadet è il nuovo film comedy di Prime Video con protagonista Emma Roberts. La storia è quella di Tiffany “Rex” Simpson, una ragazza che ha sempre sognato di andare nello Spazio, ma la cui vita è ancora allo sbaraglio. Determinata a cambiare le cose Rex riesce a entrare nel programma ultra-competitivo di addestramento per astronauti della NASA con una domanda di ammissione truccata. Ora, però, dovrà tirare fuori tutta la sua forza d'animo e determinazione per rientrare tra i primi della classe. Ci riuscirà? Scritta e diretta da Liz W. Garcia (Purple Hearts), Space Cadet è una commedia sul potere di essere se stessi, per seguire i propri sogni e puntare alle stelle. VOTO 6 Il trailer

Una parte di me Disponibile su Netflix Una serie drammatica brasiliana che racconta una storia di sogni influenzati da grandi cambiamenti, perdite e insegnamenti. Liana, una donna che sogna di diventare madre, si ritrova coinvolta in eventi molto drammatici che stravolgono il suo matrimonio con Tomás. Dopo aver scoperto che il marito la tradisce, Liana finisce la serata con un rapporto non consensuale e un'anomalia scientifica: la superfecondazione eteropaternale, una gravidanza con gemelli da padri diversi. Cercando di mantenere il segreto, Liana si trova ad affrontare un vortice confuso di sentimenti, senza sapere se riuscirà ad amare entrambi i figli allo stesso modo o a mantenere i rapporti familiari com'erano. VOTO 6,5 Il trailer

I classici da riscoprire

Beetlejuice - Spiritello porcello Disponibile a pagamento su Prime Video, AppleTv e TimVision Disponibile a pagamento su Prime Video, AppleTv e TimVision È stato annunciato proprio questa settimana che il sequel di Beetlejuice, la commedia grottesca del 1988 di Tim Burton, aprirà il Festival di Venezia 2024. E quale momento migliore di riscoprire questo vecchio e divertente film se non questo. La storia, in pieno stile Burton, è quella di una coppia di fantasmi la cui vita serena viene stravolta quando arrivano dei nuovi e chiassosi inquilini nella casa che infestano. Così, per risolvere la questione, i due coniugi deceduti contattano Beetlejuice, un carismatico ed eccentrico bio-esorcista pronto a spaventare i nuovi abitanti della casa. Questo film è stato un enorme successo di pubblico e critica e ha vinto un Oscar per il miglior trucco nel 1989. VOTO 7,4 Il trailer

Il lato positivo - Silver Linings Playbook In onda su Iris venerdì 5 luglio alle 21.10 In onda su Iris venerdì 5 luglio alle 21.10 Va in onda in tv, questo weekend, Il lato positivo, un film del 2012 scritto e diretto da David O. Russell e interpretato da Bradley Cooper, Robert De Niro e Jennifer Lawrence che, per questo ruolo, si aggiudicò l'Oscar come Migliore Attrice Protagonista a soli 23 anni. Si tratta dell'adattamento cinematografico del romanzo L'orlo argenteo delle nuvole di Matthew Quick e racconta la storia di Pat, un ragazzo con la sindrome bipolare che si ritrova in un istituto per malattie mentali dopo aver compiuto un gesto insensato. Ha perso tutto, l'amore, il lavoro e la casa e, una volta dimesso, ha un solo obiettivo, quello di riconquistare la moglie Nikki ma non può vederla a causa di un divieto di avvicinamento che lo costringe a stare fermo a casa dei suoi genitori. Però, un incontro inaspettato con una ragazza, la giovane Tiffany, vedova e con una storia di dipendenza alle spalle, gli stravolgerà la vita. VOTO 7,1 Il trailer