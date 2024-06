I film e le serie tv da vedere questo weekend

Cari spettatori, mettetevi comodi.

È venerdì 7 giugno 2024, sono le 12.00 ed è arrivato il momento di vivere avventure incredibili attraverso il piccolo e grande schermo! Abbiamo selezionato per voi le più belle storie in cui perdervi, emozionarvi e sognare stando comodi sul divano di casa o mangiando pop corn nei più bei cinema della vostra città.

Questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale di Today.it dedicata ai migliori film e serie tv da non perdere nei fine settimana.

A voi la scelta e buona visione!

Al cinema

Kinds of Kindness Dopo il successo di Povere creature! torna al cinema il regista greco Yorgos Lanthimos insieme a Emma Stone con il nuovo film Kinds of Kindness, presentato in anteprima all'ultimo Festival di Cannes ma meno convincente rispetto ai suoi ultimi lavori. Si tratta di una favola moderna divisa in tre racconti: un uomo che cerca di prendere il controllo della sua vita, un poliziotto alle prese con una moglie che sembra essere diventata un'altra persona dopo essere scomparsa in mare e una donna che è alla ricerca di una persona specifica, destinata a diventare una leader spirituale. Ogni attore interpreta più personaggi nel film. VOTO 6 Il trailer La recensione

The Watchers Esordio alla regia di Ishana Night Shyamalan, The Watchers è un horror ispirato all'omonimo romanzo di A. M. Shine sulla storia di Mina, interpretata da Dakota Fanning, un'artista di 28 anni che si ritrova isolata e persa in una vastissima foresta nell’Irlanda occidentale. Dopo avere trovato riparo, la ragazza resta intrappolata in un bunker di cemento insieme a tre sconosciuti e sarà perseguitata dalle misteriose creature che abitano il bosco. VOTO 6.5. Il trailer

El Paraíso Un film di Enrico Maria Artale con protagonista Edoardo Pesce (David di Donatello per Dogman di Garrone) e Margarita Rosa De Francisco. Dopo essere stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno arriva nei cinema per raccontare una storia d'amore tra una madre e un figlio. Julio Cesar ha quasi quarant’anni e vive ancora con sua madre, una donna colombiana dalla personalità trascinante. I due condividono tutto e vivono in simbiosi finché questo precario equilibrio va in crisi con l’arrivo di Ines, una giovane ragazza colombiana reduce dal suo primo viaggio come “mula” della cocaina. VOTO 7,5 Il trailer

In streaming

The Acolyte Disponibile su Disney+ Disponibile su Disney+ The Acolyte è la nuova serie live-action di Star Wars, creata da Leslye Headland e ambientata cento anni prima de La minaccia Fantasma. Un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (interpretato dal protagonista di Squid Game, Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra. Una serie ben strutturata che riesce a entrare nel cuore del pubblico. VOTO 7,5 Il trailer La recensione

Sweeth Tooth 3 Disponibile su Netflix Disponibile su Netflix Una delle serie fantasy più amate di Netflix arriva al suo gran finale proprio questa settimana. Sweet Tooth debutta, infatti, con la sua terza e ultima stagione per mettere fine a una storia che ha appassionato gli spettatori di tutto il mondo. Continua l'avventura di Gus che, in un viaggio in Alaska, cercherà di sconfiggere una nuova minaccia e determinare il futuro dell'umanità e degli ibridi. Sweet Tooth è tratta dalla serie di fumetti della DC di Jeff Lemire. VOTO 7.7 Il trailer La recensione

Ricchi a tutti i costi Disponibile su Netflix Disponibile su Netflix Arriva su Netflix proprio questa settimana Ricchi a tutti i costi, il sequel del film del 2022 Natale a tutti i costi con Christian De Sica e Angela Finocchiaro, scritto e diretto da Giovanni Bognetti. la famiglia Delle Fave parte per una nuova avventura a Minorca. L'obiettivo è proteggere la nonna (e la sua ricca eredità) dalle grinfie del viscido Nunzio, che ha sedotto l'anziana donna e ha in programma di sposarla, portarla con sé in Sud America e, probabilmente, farla sparire il qualche recondito anfratto del Rio delle Amazzoni. ​ VOTO 5,8 Il trailer La recensione

Prisma 2 Disponibile su Prime Video Disponibile su Prime Video Prisma, la serie young adult creata da Ludovico Bessegato, debutta su Prime Video con il suo secondo capitolo proprio questa settimana. Dopo un intenso finale di stagione tornano le coinvolgenti storie dei gemelli Andrea e Marco (interpretati da Mattia Carrano). I ragazzi di Latina affronteranno amori e desideri, segreti e incomprensioni, e tutte le sfumature di quello spettro di colori infinito che l’adolescenza porta con sé verso la scoperta della propria identità. Nessuno di loro può più nascondere il suo amore inaccettabile, il suo talento, il suo desiderio, il suo istinto autodistruttivo, i suoi errori e il suo segreto inconfessabile. VOTO 8.4 Il trailer La recensione

Becoming Karl Lagerfeld Disponibile su AppleTV+ Disponibile su AppleTV+ Raccontata per la prima volta sullo schermo e adattata dal bestseller “Kaiser Karl” di Raphaëlle Bacqué, la storia dello stilista Karl Lagerfel arriva su Disney+ riunendo un cast stellare composto, tra gli altri, da Daniel Brühl, Théodore Pellerin, Arnaud Valois. Questo biopic ci trasporta nel cuore degli anni ‘70, a Parigi, Monaco e Roma, per seguire la crescita formidabile di Karl Lagerfeld, una personalità complessa e iconica della couture parigina, già spinta dall’ambizione di diventare l'imperatore della moda. Tra glamour e conflitti personali, feste grandiose e passioni distruttive, questa serie svela la storia di Karl prima di Lagerfeld. VOTO 8.5 Il trailer La recensione

I classici da riscoprire

Donnie Darko Disponibile su Now Tv e al cinema il 3, 4 e 5 giugno Disponibile su Now Tv e al cinema il 3, 4 e 5 giugno In occasione dei vent'anni dal debutto italiano, il thriller di fantascienza Donnie Darko, scritto e diretto dall'allora esordiente Richard Kelly e con protagonista un giovane Jake Gyllenhaal, torna nei cinema il 3,4 e 5 giugno nella sua versione restaurata. Un appuntamento imperdibile per i fan di questo piccolo gioiellino di fantascienza che racconta l'enigmatica e affascinante storia di Donnie Darko, un ragazzo che non va d'accordo con nessuno e che ha come unici amici una ragazza di nome Gretchen e un coniglio gigante di nome Frank che può vedere solo lui. Il trailer