Il 37enne sposato con donna di 83 anni: "La amo ogni giorno di più"

Lei è una donna di 83 anni, lui un uomo di 37, e sono sposati da due anni. Iris Jones, nonna e divorziata da 27 anni, ha conosciuto il suo molto più giovane compagno Mohamed Ahmed Ibriham, in un gruppo Facebook. La donna si era iscritta al social media dopo che il figlio Stephen le aveva comprato un computer portatile all'inizio del 2019. L'amore era la cosa più lontana dalla sua mente, ma quando si è iscritta a un gruppo di atei ha iniziato a chattare con Mohamed è subito emersa una forte sintonia. I due si sono poi incontrati di persona nel novembre successivo e si sono sposati a Il Cairo un anno dopo.

Da allora, la coppia ha documentato la propria vita insieme nella città costiera del North Somerset, in Inghilterra, condividendo regolarmente video su Youtube. Nell'ultimo filmato, Mohamed mostra Iris che sale su un autobus. Lei gli fa cenno di andarsene, ma lui insiste nel volere restare per salutarla. Mentre lei prende posto, lui disegna un cuore sul finestrino e scrive le loro iniziali. In un altro video, lui dice: "Sono felice perché è il nostro secondo anniversario di matrimonio. Sono felice perché siamo insieme. Ti amo così tanto, il nostro amore è cresciuto giorno dopo giorno".

I due hanno anche fatto scalpore in passato perché al programma This Morning su Itv, hanno rivelato anche particolari della loro vita sessuale. La donna ha lasciato i conduttori dello show Phillip Schofield e Holly Willoughby senza parole quando ha detto loro: "La mia pelle è molto sottile, è come un tessuto. Mohamed deve stare attento quando mi afferra. Mi strappa la pelle, la pelle delle mie gambe è molto, molto sottile. Quando si tratta di fare l'amore può essere doloroso. Potrei finire al pronto soccorso con la pelle strappata, ma abbiamo risolto il problema perché a volte lo facciamo alla pecorina". "Non ero più stata con un uomo per 35 anni, la prima volta che lo abbiamo fatto mi sono sentita come una vergina", ha poi aggiunto.