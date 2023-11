È stata a letto con 300 persone in un anno ma ora si è data un nuovo obiettivo

È andata a letto con oltre 300 tra uomini e donne in un solo anno, ma ora Annie Knight, 26 anni, modella di OnlyFans che si era autodefinita "la donna sessualmente più attiva d’Australia", si è lanciata nella più importante delle sfide: la ricerca dell’amore. La ragazza, che attraverso i suoi profili social sta ricevendo migliaia di candidature, dice di essere single da tre anni e docimenta i suoi (tanti) appuntamenti raccontando le esperienze in degli esilaranti video su TikTok, in cui spiega i motivi dei tanti rifiuti, che vanno da meri giudizi estetici al modo di vestire dei candidati, dai comportamenti più stravaganti all’educazione a tavola.

Le esperienze hot

Annie in passato aveva raccontato di essere andata a letto anche con cinque persone diverse nello stesso giorno e che le esperienze sessuali la facevano sentire bene, addirittura più potente. "Il sesso più è incasinato, meglio è", aveva confessato in un’intervista. Dopo aver lavorato come cameriera, barista e commessa, decide di iniziare a produrre contenuti su OnlyFans, dove in poco tempo raggiunse quasi 100 mila seguaci; nel frattempo, continuava a organizzare incontri nella vita reale, lasciandosi trasportare da esperienze al limite, come farlo sotto il tavolo di un ristorante dopo aver consumato il dessert.

Il licenziamento

Ed è stato proprio il suo profilo OnlyFans a farle perdere il lavoro. Dopo cinque giorni dalla creazione dell’account, ricevette una mail dal suo capo con gli screenshot dei suoi contenuti piccanti in allegato. Con quella mail le veniva comunicato che sarebbe stata licenziata perché non aveva chiesto il permesso di gestire quella attività e che la pubblicazione di immagini pornografiche online non era condivisa dall'azienda. Annie non si perse d'animo e raccontò che in fondo era felice di aver perso quell'impiego, perché con la sua nuova attività avrebbe guadagnato molto ddi più.

