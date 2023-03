Chi è Ellynora: la cantante della disastrosa esibizione dell'inno inglese a Napoli

Pioggia di insulti e ironia allo stadio Maradona di Napoli. Nella serata di ieri 22 marzo Italia e Inghilterra giocavano le qualificazioni per gli Europei 2024. Tuttavia, a fare da protagonista dell'evento sono state le esibizioni dei due inni nazionali, quello inglese in primis. La Figc aveva annunciato grandi sorprese prima del fischio d'inizio, ma si sono rivelate un mezzo flop. Davanti ai 41 mila spettatori nello stadio - e ai diversi milioni incollati alla televisione - hanno intonato l'inno per gli Azzurri i cantanti Gigi D'Alessio e Clementino, mentre per quello della Nazionale dei tre Leoni la cantante napoletana di origini inglesi Ellynora. Quest'ultima esibizione è stata considerata dai tifosi d'oltremanica come la peggiore performance dell'inno di sempre.

Congratulations to that lady for the worst ever rendition of England's national anthem ? — Mark ? ? ? (@footballmark808) March 23, 2023

La Figc aveva annunciato grosse novità per la sfida con l'Inghilterra. La volontà era quella di creare un evento vero e proprio nello stadio del Napoli, una "match experience" inedita che però si è rivelata un mezzo flop. Se infatti la presenza di Gigi D'Alessio e Clementino e la loro versione ritmata dell'Inno di Mameli è stata una bella sorpresa per il pubblico italiano, l'esibizione della cantante napoletana di origini inglesi Ellynora ha lasciato i tifosi inglesi senza parole.

Chi è Ellynora

Clsse 1994, Ellynora è una cantante nata a Roma da una famiglia napoletana. Ha studiato canto sin da piccola e si è formata negli Stati Uniti, dove ha anche partecipato a qualche esibizione. Nel 2018 ha partecipato al casting del programma televisivo Amici, ma non è stata selezionata. Nel 2023 ha partecipato a "Una Voce per San Marino", superando il casting. Nel 2018 ha rivelato a Real Time di aver soffeto a lungo per la mrote del fidanzato, avvenuta in un incidente d'auto. A soli 21 anni poi, sempre a Real Time, ha rivelato di essersi sposata. Il matrimonio sarebbe durato poco per motivi che la cantane non ha mai specificato.

L'esibizione

Cantato non senza difficoltà, forse per la pressione che quel compito porta con sé, la cantante sbaglia la nota d'attacco creando un momento di imbarazzo generalizzato che porta le telecamere a riprenderla mentre armeggia con l'auricolare. Una chiara espressione d'ansia sul suo viso fa spostare le telecamere sui giocatori, che con sguardi di imbarazzo cercano di sincronizzare il labiale sulle parole di Ellynora. Tuttavia, l'inno in sé e per sé non si è nemmeno sentito tanto visto che è stato coperto dai fischi dei tifosi inglesi.

Who hired that singer to do the national anthem for England ? — MR DT (@MrDtAFC) March 23, 2023

#ITAENG the England squad during our national anthem pic.twitter.com/EnEplHNZGN — Willow ????? (@Kazza6900) March 23, 2023

La vera e propria polemica si è creata però sui social. Dalla prima nota sbagliata in apertura dell'inno i tifosi d'oltremanica hanno iniziato a insultare e a fare ironia su quello che stavano guardando. L'inno è stato giudicato come il "peggiore mai ascoltato". Alcune persone si sono fermate a semplicemente ironizzando sulla cosa, qualche meme e poco più. Altri invece ci sono andati più pesanti con veri e propri insulti alla cantante, che al momento dell'esibizione era visibilmente in un grande stato di nervosismo. ""Chiunque tu sia che stai cantando l'inno nazionale per l'Inghilterra, sei imbarazzante. Una disgrazia" hanno scritto. Anche l'ex difensore del Tottenham, oggi volto televisivo Jamie O'Hara ha definito l'esibizione come "Un semplice disastro". La partita poi è iniziata e i giocatori d'oltremanica hanno portato a casa la vittoria con il risultato di 1 a 2.