Arrestato Hasbulla, la star del web festeggiava (un po' troppo) un addio al celibato

Disavventura per Hasbulla Magomedov, la star del web affetta da nanismo protagonista di meme e video virali. Hasbulla è stato arrestato in Daghestan per violazioni del codice della strada. Con i suoi amici aveva preso il controllo della strada per festeggiare l'addio al celibato di uno dei componenti del gruppo, finendo per bloccare il traffico.

Hasbulla è già in libertà, così come i suoi amici. Sui social si è scusato pubblicamente dopo essere stato rimesso in libertà: "Abbiamo esagerato. Non lo faremo più ragazzi. Ci dispiace veramente".