Modella di OnlyFans si rifà il seno e lo scarica dalle tasse: "Spesa aziendale"

Una star di OnlyFans si è rifatta il seno e ha inserito il costo dell'operazione tra le spese aziendali, in modo da dedurla dalle tasse. Sta facendo discutere la mossa dell'inglese Rebecca Goodwin, modella divenuta famosa grazie a alla piattaforma online. La donna, di 29 anni, creatrice di contenuti per adulti di OnlyFans da quattro anni, ha raccontato alla Bbc di essersi sottoposta a un intervento di ingrandimento del seno nel 2020 per migliorare le sue entrate sul sito. "Non mi sarei rifatta il seno se non fosse stato per questo, mi sentivo piuttosto insicura e dovevo soddisfare gli standard di bellezza della gente", ha raccontato.

Rebecca ha detto che il suo commercialista ha "riconosciuto immediatamente" che l'intervento che aveva pagato poteva essere classificato come spesa quando ha presentato la dichiarazione dei redditi nel 2021. "Questa è stata la parte che mi ha scioccato di più, il fatto che la chirurgia estetica rientri in questa categoria". Goodwin, che è una mamma single con due figli piccoli, dice che prima dell'intervento guadagnava 9.800 sterline al mese, ma che dopo il debutto del suo nuovo look è passata a 27.800 sterline al mese. Secondo la modella però è importante che le persone non vedano questo come un incentivo "a entrare nel settore solo per sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica". "Penso che ci debbano essere delle linee guida, anche se non credo che qualcuno si spinga a fondare un'azienda solo per rifarsi il seno", ha aggiunto.

Ma l'ingresso nel settore ha "cambiato completamente" la sua vita. In precedenza ha raccontato che viveva di buoni pasto e lottava per provvedere alle sue due figlie. Ma da quando si è iscritta a OnlyFans, la mamma single è stata in grado di acquistare una casa da 230mila sterline e un'auto da 45mila. "Ho vissuto con sei buste della spesa di cibo per me e le mie due figlie per più di un mese. Non potevo nemmeno permettermi di organizzare una festa per il primo compleanno di mia figlia. Ho avviato OnlyFans per disperazione e ho finito per guadagnare 1.600 sterline nei primi 10 giorni. È stata una follia. Non avevo mai guadagnato così tanto neanche in un mese, prima", ha raccontato.

E a chi la criticava per aver inserito la spesa per il seno tra le spese aziendali ha risposto secca su Twitter: "Ho realizzato un profitto di oltre 20mila sterline grazie al mio investimento aziendale. Quindi chiudete il becco". "Solo perché non lo vedete come un business questo non lo rende meno un business", ha poi aggiunto.