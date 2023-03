Zebra scappa dallo zoo e vaga per le strade

Tre ore di libertà per una zebra che nella giornata di ieri 22 marzo è fuggita dallo zoo di Seul, il Children’s Grand Park. Sero, il nome dell'esemplare maschio di due anni, è riuscito è scappare dai cancelli del parco e ha passato il pomeriggio a galoppare lungo le strade della capitale sudcoreana. Il caso è diventato virale sul web per i vari video condivisi dai cittadini di Seul.

A zebra got loose in Seoul, South Korea today. pic.twitter.com/zwqvULmB6c — Great Ape Dad ? (@GreatApeDad) March 23, 2023

L'animale ha per lo più perlustrato bidoni e immondizia, mangiando qualche rifiuto della città. Alcuni l'hanno ripreso mentre galoppava nel traffico.

Videos and pictures emerging of a zebra on the loose in the streets of Seoul today pic.twitter.com/UntZ4uRbvu — Hyunsu Yim (@hyunsuinseoul) March 23, 2023

Dopo la fuga gli addetti dello zoo si sono messi alla ricerca della zebra. Soltanto intorno alle 18, dopo tre ore di perlustrazione della città, l'animale è stato ritrovato. Gli hanno somministrato gli anestetici e l'hanno poi riportato in sicurezza nello zoo con un pick-up. Visitato dai veterinari della struttura, l'animale non ha subito danni per la sua gita fuori porta ed è in ottima salute. Non è ancora chiaro come sia riuscito a scappare dalla struttura.