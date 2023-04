L'abbazia dove vivere come monaci per un mese

Natura, dieta vegetariana, cura degli animali e piccoli lavori di giardinaggio. Un mese insieme ai monaci per provare il loro stile di vita in un luogo immerso nel verde. La proposta arriva dall'abbazia di Montecuccoli della Chiesa d'Oriente, nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze: i monaci stanno cercando persone di ogni sesso e credo religioso che abbiano il desiderio o la curiosità di vivere almeno un mese, nel periodo da giugno a settembre, all'interno dell'abbazia. In cambio viene chiesta la disponibilità a effettuare alcuni semplici compiti per prendere parte alle attività quotidiane dei monaci, dalla cura per gli animali del rifugio ai piccoli lavori di agricoltura e giardinaggio, fino alle pulizie e alla cucina dei pasti.

L'annuncio è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell'abbazia di Montecuccoli, e sarebbero già molte le candidature inviate ai monaci. "Non è prevista alcuna consacrazione o voto o altro, ma la condivisione di spazi e orari e la vita come i monaci - precisano i religiosi nell'annuncio pubblicato sui social - chiediamo talento organizzativo, l'esperienza è un vantaggio ma non un obbligo". Ai candidati viene richiesto un solo requisito: sottostare alla dieta vegetariana.