Compra un abito usato per 11 euro e scopre che è firmato Versace

Comprare un abito Versace per undici euro. Impossibile? No. Non lo è stato per una ragazza canadese Sarah Dunk, che ha raccontato del suo acquisto fortunato su TikTok. La giovane ha scovato in un negozio dell'usato un abito vintage. Il prezzo segnato era poco più di 17 dollari canadesi, cioè 11 euro. Una spesa contenuta in assoluto, un colpo di fortuna se si legge l'etichetta: Versace. Una creazione il cui valore commerciale era novemila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarah nel video postato su TikTok ha mostrato uno scaffale pieno di vestiti da cui ha pescato l'indumento, un abito da sera nero con trasparenze. Poi a favore di telecamera ha mostrato l'etichetta della prestigiosa casa di moda. La clip virale ha collezionato milioni di visualizzazioni.