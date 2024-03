Aereo in decollo perde una ruota: paura nel parcheggio e auto distrutte

Attimi di paura all'aeroporto di San Francisco. Il Boeing-777 diretto a Tokyo si era alzato in volo da pochi secondi quando, improvvisamente, uno degli pneumatici del carrello si è staccato precipitando a terra.

La ruota è precipitata in un parcheggio del personale dell'aeroporto, dove un'auto è stata praticamente distrutta e altre gravemente danneggiate. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Disagi per i passeggeri diretti ad Osaka: il volo UA35 è stato infatti dirottato a Los Angeles dove ha compiuto un atterraggio di emergenza rimanendo fermo per circa 2 ore in attesa che il personale tecnico accertasse eventuali rischi per la sicurezza e ulteriori danni al velivolo.