Ordina un pranzo vegano in aereo e gli servono solo una banana

È rimasto senza parole il passeggero che durante un volo della Japan Airlines dopo aver ordinato un pranzo vegano si è visto servire solo una banana. Certo non si aspettava un lauto pasto ma nemmeno un unico frutto. Kris Chari, sgomento, ha presentato una denuncia non formale alla compagnia aerea, decidendo poi di raccontare della sua piccola "disavventura" su FlyerTalk, un forum per gli appassionati di aviazione.

"Pensavo, ma mi sbagliavo, che intendessero dirmi che la colazione includeva anche una banana - ha scritto -. Quando me l'hanno servita dopo il decollo, ho pensato che fosse solo un antipasto. Ma era il pasto completo. Peraltro devo dire che era davvero buona, una delle migliori che abbia mangiato di recente. Ma sembra comunque più appropriata come spuntino. È stato carino da parte dell'equipaggio servirmela con le bacchette, comunque", prosegue ironizzando sull?accaduto. Sembra che non sia l?unica lamentela ricevuta dalla compagnia aerea sui pasti a bordo, visto che nel forum altri viaggiatori si sono lamentati della consistenza dei pasti serviti.