I genitori tentano di ucciderla: lo scopre 80 anni dopo quando le trovano un ago nel cervello

Quando i medici hanno controllato l'esito della Tac non potevano credere a quello che vedevano: nel cervello di una donna di 80 anni avevano trovato un ago di quasi tre centimetri. È successo nell'estremo oriente della Russia nella regione di Sakhalin. Secondo quanto si è appreso la donna conviveva con l'ago fin da pochi giorni dopo la nascita quando i suoi genitori avevano tentato di ucciderla. L'infanticidio non era così raro, specialmente in quei tempi di guerra: si usava un ago sottile che veniva inserito nella fontanella del bambino, danneggiando il cervello.

"L'ago è penetrato nel lobo parietale sinistro, ma ciò non ha portato alle conseguenze previste: la ragazza è sopravvissuta. Inoltre, successivamente non ha mai sofferto di mal di testa. Un corpo estraneo è stato rilevato solo quest'anno durante la tomografia computerizzata", ha riferito il Ministero della Salute.

Al contrario di quanto si possa pensare, la donna non si è mai lamentata di dolori di testa e non è mai stata in pericolo di vita.