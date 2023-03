La donna che ha allevato un alligatore in cortile per 20 anni 

Nella scelta dell'animale domestico la maggior parte delle persone si divide tra amanti dei cani o dei gatti, con le dovute alternative rappresentate dai piccoli roditori, pesci, volatili e le eccezioni più stravaganti, come serpenti o animali esotici. Certo, gli animali sono tutti belli a modo loro, ma in pochi avrebbero il coraggio di tenere in casa un esemplare di alligatore. Eppure, una donna che vive nella contea di Caldwell, in Texas (Stati Uniti) ha allevato il grosso rettile per oltre 20 anni, crescendolo nel cortile di casa come se fosse un normale animale domestico. La protagonista della vicenda, ex volontaria del Texas Parks and Wildlife, sarebbe entrata in possesso dell'animale quando era ancora all'interno dell'uovo per poi crescerlo, come spiegato dalla diretta interessata alle autorità locali, come se fosse un cane o un gatto qualsiasi, chiamandolo Tewa.

Così per due decenni la donna ha tenuto all'interno del cortile di casa l'alligatore Tewa, che nel corso del tempo è cresciuto: da una piccola "lucertolina" è diventato poi un esemplare lungo oltre due metri e mezzo. La scoperta di Tewa è avvenuta per puro caso, quando un guardiacaccia che stava indagando su un incidente di caccia si è fermato nei pressi della casa dell'ex volontaria. Quando il guardiacaccia è entrato nel cortile si è subito accorto dell'alligatore, chiuso in un recinto e incatenato. La presenza del rettile è stata subito segnalata alle autorità locali che hanno disposto il trasferimento preso il Texas Game Wardens. Lo zoo ha pubblicato anche un filmato in cui viene mostrato l'arrivo di Tewa nella nuova struttura, dove potrà vivere in tranquillità insieme ad altri esemplari della sua specie.