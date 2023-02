Alligatore trovato nel laghetto del parco

L'hanno avvistato per primi gli operatori del parco domenica mattina. Un piccolo alligatore, lungo circa un metro e 20, è stato trovato a New York nel Prospect Park, a Brooklyn. Il rettile è stato ribattezzato Godzilla e portato allo zoo del Bronx.

Gli alligatori sono originari del Sud degli Stati Uniti, in stati caldi con clima tropicale come la Louisiana e la Florida: secondo New York City Parks, l'agenzia che gestisce le aree verdi della metropoli americana, l'esemplare, trovato in un laghetto del parco in una giornata in cui la massima a New York è stata di 9 gradi centigradi, era in cattive condizioni, affetto da ipotermia e in uno stato quasi letargico.

Non è chiaro come l'animale sia finito nel parco newyorchese. La spiegazione più semplice è probabilmente quella giusta: è stato abbandonato da qualche privato, una pratica - quella dell'abbandono di esemplari di specie esotiche - contro la quale New York City Parks ha lanciato nel corso del tempo numerosi appelli.

I frequentatori abituali del parco hanno espresso un po' di preoccupazione per la presenza dell'alligatore nel laghetto. In quella sezione del parco giocano ogni giorno molti bambini. Gli alligatori abbandonati si smarriscono periodicamente a New York City. Le autorità ne salvano una manciata ogni anno nelle situazioni più disparate.

Gli alligatori sono anche tra i protagonisti delle leggende metropolitane più diffuse della Grande Mela, con la convinzione dura a morire che alcuni vivano per davvero nel sistema fognario della metropoli. Mito che sembra contenere una piccola parte di verità: il 9 febbraio 1935 un gruppo di adolescenti a East Harlem "vide un alligatore in un canale di scolo e poi lo prese al laccio e lo tirò su con una corda da bucato", riferì il Times. L'alligatore morse i ragazzi. Venne ucciso a badilate.

