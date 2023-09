L'anello è troppo stretto, non si toglie: servono i vigili del fuoco

L'anello è troppo stretto e per toglierlo serve l'intervento dei vigili del fuoco. Un giovane di 14 anni è arrivato in ospedale lamentando forte dolore e con la mano gonfia. Il problema era un anello di acciaio che gli stringeva il dito della mano. Succede a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

Per toglierlo dal dito è stato necessario l'intervento dei pompieri: la richiesta di intervento è arrivata dal pronto soccorso della città calabrese, l'ospedale "Giovanni Paolo II". Così, i vigili del fuoco sono arrivati in ospedale e, insieme al personale medico, sono riusciti a tagliare e rimuovere l'anello con un piccolo flex ad alta precisione.

