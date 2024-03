La giacca resta impigliata nella saracinesca del negozio, donna sollevata in aria per metri

Una donna di 72 anni che rimane impigliata nella saracinesca in fase di apertura, che inevitabilmente la solleva da terra per alcuni metri, prima che qualcuno corra in suo soccorso. La protagonista di questa disavventura è Anne Hughes, addetta alle pulizie presso il minimarket Best One di Tonteg, in Galles, che lo scorso 4 marzo si è ritrovata in aria senza capire bene il motivo, almeno in un primo momento.

Il filmato, condiviso su TikTok dallo stesso negozio, ha raggiunto quota 2 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo. Per fortuna, come raccontato dalla diretta interessata ai media britannici, l'incidente non ha avuto conseguenze: la 72enne è rimasta illesa ed è stata aiutata a scendere subito dopo. La 72enne, che si occupa delle pulizie del negozio pur essendo in pensione, come ogni mattina era arrivata puntuale, attendendo l'arrivo del titolare appoggiata alla saracinesca: "Qualcuno ha aperto dall'interno - ha raccontato la donna - e a un certo punto ho realizzato che la mia giacca era rimasta impigliata".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna ha iniziato a gridare il nome del proprietario del minimarket: "La serranda era completamente aperta e ho iniziato a urlare - ha aggiunto la 72enne -. Per fortuna lui è arrivato subito, ha abbassato un po' la saracinesca ed è riuscito a prendermi in braccio. Ricordo di avergli detto di prendermi la testa, avevo paura di cadere". I nipoti e la nuora le hanno chiesto per quale motivo in quel momento avesse continuato a tenere il carrello in mano, ma la donna ha risposto: "Non lo so". Ha detto di essere scossa, ma ha cercato di vedere il lato divertente della storia: "Adesso dovrò gestire la mia fama - ha scherzato -, metterò sempre il trucco e non mi appoggerò più vicino a quelle persiane, ho imparato la lezione":