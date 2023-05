A 102 anni porta i fiori alla moglie in ospedale: il video fa innamorare i social

Un anziano dal passo lento affannato, che si muove sorretto da un infermiere con un mazzo di fiori in mano. Prima un momento di esitazione, poi lo sguardo che cambia e un sorriso che spunta, dopo aver incrociato gli occhi della moglie, allettata in ospedale. Un passo che diventa più spedito quando l'uomo, un anziano di 102, si libera dell'appoggio per gettarsi tra le braccia della donna della sua vita. Un incontro romantico di una coppia innamorata che ha letteralmente fatto sciogliere i cuori degli utenti social.

Il filmato è stato condiviso su diversi social, da Twitter a Facebook, raccogliendo centinaia di commenti. D'altronde, come restare impassibile di fronte ad una coppia di innamorati che, dopo tanti anni vissuti insieme, si ama ancora come se fosse il primo giorno. Il marito, cambia letteralmente passo quando vede la sua amata, e lei, nonostante sia ricoverata in ospedale, diventa radiosa e sorridente alla vista dell'omaggio floreale e del suo dolce cavaliere. Uno stupore neanche troppo accentuato però, molto probabilmente perché la donna era già abituata a gesti del genere da parte del marito. "Un tipo di amore che non ha prezzo", scrivono molti utenti, tutti conquistati dalla sintonia della coppia di centenari. Un amore senza tempo, di quelli che si vedono raramente.