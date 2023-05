Sciame di api sull'aereo: il volo parte con 4 ore di ritardo

Un enorme sciame di api ha letteralmente "sequestrato" un volo di linea negli Stati Uniti, costringendo i passeggeri ad attendere diverse ore prima di poter partire. La singolare disavventura è avvenuta all'aeroporto di Houston, in Texas, dove un aereo pronto a decollare per una tratta interna è stato bloccato per la presenza di numerose api sull'ala del velivolo.

Il volo della Delta Airlines, che da Houston-Bush doveva arrivare allo scalo aeroportuale di Atlanta, sarebbe dovuto partire alle 12.25 ora locale, ma quando il personale in pista si è accorto dell'enorme sciame sulla coda dell'aereo è stato necessario interrompere le procedure di decollo. Le apri coprivano quasi interamente la coda e non sembravano aver alcuna intenzione di spostarsi. Per diverse ore il personale dell'aeroporto ha cercato una soluzione al problema, con il volo che è potuto partire soltanto quattro ore dopo, alle 16.30. Una scena a dir poco singolare immortalata da molti passeggeri, che poi hanno pubblicato foto e video sui social.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Delta Airlines, attraverso un portavoce, ha commentato la vicenda a Cbs News: "Che ci crediate o no, il volo Delta 1682 da Houston-Bush ad Atlanta ha accumulato un ritardo questo pomeriggio dopo che un gruppo amichevole di api voleva evidentemente parlare di lavoro con l'ala dei nostri aeroplani, senza dubbio per condividere le ultime informazioni sulle condizioni di volo a l'aeroporto".

Tra le soluzioni ideate per risolvere il problema c'è stata anche quella di ricorrere a un apicultore, che però non aveva l'autorizzazione a toccare l'aereo. La svolta è arrivata quando, dopo alcune ore, la compagnia ha deciso di accendere i motori dell'aereo. Dopo qualche istante le api sono volate via da sole, come confermato anche da Anjali Enjeti, giornalista e che era tra i passeggeri e ha pubblicato una foto dell’aereo su Twitter: "Tutto ciò che Delta doveva fare era accendere l’aereo".