Apre il portellone dell'aereo in volo: terrore e feriti

Momenti di terrore oggi 26 maggio in Corea del Sud su un aereo della Asiana Airlines con 200 persone a bordo, quando un uomo ha aperto il portellone di un'uscita di emergenza mentre il velivolo si trovava a circa 213 metri dal suolo e mancavano 2-3 minuti all'atterraggio.

Un video ripreso dall'interno della cabina dell'Airbus 321 e pubblicato sui social mostra l'aereo in volo con il portellone spalancato ed i passeggeri seduti nelle file vicine esposti al forte vento (la velocità di atterraggio di un Airbus 321 è di circa 262 chilometri orari, ndr).

La polizia ha arrestato il responsabile, un uomo di 30 anni. L'aereo è atterrato in sicurezza, ma con il portellone ancora aperto, all'aeroporto internazionale di Daegu (circa 240 km a sud-est di Seul) e tutti i 194 passeggeri ed i sei membri dell'equipaggio sono sopravvissuti. Tuttavia, 12 persone hanno richiesto assistenza medica per problemi respiratori e nove di loro sono state ricoverate in ospedale.

Il volo OZ8124 era decollato dall'isola di Jeju. A bordo dell'aereo c'erano diversi bambini. "Tremavano, piangevano e avevano paura", ha detto il genitore di uno di loro all'agenzia di stampa Yonhap