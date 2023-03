Apre il portellone dell'aereo prima del decollo e si lancia dallo scivolo: arrestato

Follia e paura su un volo della compagnia Delta Airlines. Nella mattina di sabato 25 marzo, un passeggero ha improvvisamente aperto uno dei portelloni dell'aereo mentre il velivolo era in fase di decollo dall'aeroporto di Los Angeles, negli Stati Uniti. L'uomo ha poi usato lo scivolo dell'emergenza per scendere sulla pista dove è stato subito arrestato dalla polizia.

Secondo quanto riportato dagli agenti ai media locali, mentre l'aereo stava per lasciare l'aeroporto, il passeggero è corso verso un'assistente di volo chiedendo:"Adesso cosa faccio?". Il personale a bordo gli ha subito intimato di tornare al suo posto, ma l'uomo si è invece diretto verso il portellone, aprendolo prima che qualcuno riuscisse a fermarlo, attivando così anche l'apertura dello scivolo d'emergenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I piloti hanno immediatamente fermato il velivolo, che poi è stato evacuato. Il personale della Delta Airlines ha "inseguito" il fuggitivo per poi consegnarlo alla polizia. L'identità del passeggero non è stata resa nota ma alcuni testimoni hanno filmato il momento del suo arresto per poi condividere le immagini sui social. L'Fbi e la polizia aeroportuale di Los Angeles hanno avviato un'indagine per scoprire le cause del folle gesto. I passeggeri evacuati dal volo, che sarebbe dovuto partire per Seattle, sono stati imbarcati su un altro velivolo, ma l'incidente ha causato un ritardo di circa 3 ore. "Ci scusiamo per l'inconveniente - ha scritto in una nota la Delta Airlines - i clienti sono stati risistemati su un nuovo volo".

Gillian Shelton, una delle persone che si trovavano a bordo dell'aereo, ha raccontato ai media statunitensi come tutto sia avvenuto nel giro di pochi istanti: "Nessuno ha avuto il tempo di reagire. Quando vedi queste scene in televisione pensi sempre a cosa avresti fatto, ma onestamente, è stato talmente veloce che non c'è stato modo di reagire. Per fortuna non è successo quando eravamo in aria, altrimenti il risultato sarebbe stato diverso".