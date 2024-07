I tifosi senza biglietto che entrano allo stadio da un condotto di ventilazione

Scene folli prima della finale di Copa America tra Argentina e Colombia, decisa da un gol dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez. Il match è stato rinviato prima di mezz'ora, poi di un'ora e più, proprio a causa di quanto stava succedendo fuori dall'Hard Rock Stadium di Miami. L'impianto è stato preso d'assedio da circa 30mila tifosi colombiani che, senza biglietto o in possesso di uno falso, hanno provato a entrare in ogni modo: scavalcano o abbattendo le transenne e scatenando il caos.

Tra questi c'è chi è riuscito a entrare utilizzando un condotto di ventilazione danneggiato, da cui si riusciva ad accedere agli spalti, arrampicandosi tra tubi e lamiere. Immagini che hanno immediatamente fatto il giro dei social. Per evitare l'ingresso di migliaia di tifosi non autorizzati è dovuta intervenire la polizia, che ha chiuso diversi gate, scatenando ancora di più la reazione dei tifosi colombiani. Nelle strade intorno allo stadio è scoppiato il finimondo, con gli agenti che sono stati costretti a usare la violenza in più di un'occasione, arrestando decine di facinorosi.