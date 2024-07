La sfida per salire sul Duomo di Firenze: la nuova "bravata" social

Ancora una volta. Dopo "l'impresa" data in pasto ai social la settimana scorsa, nuova arrampicata sul Duomo di Firenze. A compierla stavolta due ragazzi che, in un filmato pubblicato su Instagram sulla pagina di Paolo Sestini, si vedono scorrazzare in vetta al monumento e simbolo della città, più grande chiesa al mondo al tempo della sua costruzione e luogo di interesse mondiale.

Aiutati dalle riprese di un drone, si mostrano davanti alla cupola del Brunelleschi sulla punta della cattedrale, in pose ricordanti il famoso videogioco Assassin's Creed, dove nel suo secondo numero è presente Santa Maria del Fiore, edificio più alto di Firenze e di Italia presente nel gioco.

Se l'altra volta "l'impresa" era stata compiuta nottetempo, dalle immagini si nota che stavolta è stata realizzata alle prime luci dell'alba e ripresa con un drone.

Da parte dell'Opera del Duomo, è subito scattata la denuncia. L'ente ha reso noto che ha intensificato i controlli già a seguito della 'prima scalata' e ha incrementato le misure di sicurezza, servendosi anche di guardie giurate.

Quello che risulta difficile da capire è come siano riusciti a entrare.

Insieme alla preoccupazione che qualcuno possa farsi del male, da parte dell'Opera del Duomo c'è il timore che sia partita una sfida social tra i vari climber. Dopo l'arrampicata della settimana scorsa e quella sul monumento di questa settimana, violare i monumenti fiorentini sembra infatti sia diventata una sfida.