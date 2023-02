Il ladro goloso arrestato per aver rubato 200mila uova di cioccolato

Golosità estrema o passione maniacale? In Gran Bretagna sta facendo discutere il caso di Joby Pool, un uomo di 32 anni arrestato per il furto di ben 200.000 ovetti di cioccolata, per un valore complessivo pari a 40mila sterline (quasi 45mila euro). Nella giornata di martedì 14 febbraio il 32enne è stato comparso davanti ai giudici di Kidderminster, dove si è dichiarato colpevole di furto e danni penali. Pool in aula ha ammesso le sue colpe, spiegando di avere una particolare predilezione per i Cadbury Creme Eggs, un ovetto di cioccolato con un'anima cremosa bianca e gialla al centro. Secondo quanto riportato dalla polizia il maxifurto è avvenuto in un magazzino a Stafford Park, in Inghilterra occidentale.

Secondo la ricostruzione, Poll ha usato delle cesoie per tagliare le barriere e fare irruzione nell'impianto industriale, scappando via con gli ovetti di cioccolato. La dolce refurtiva è stata poi recuperata, quando Pool è stato fermato in strada dalla polizia stradale di West Mercia. Secondo il procuratore Owen Beale si è trattato di un colpo studiato a tavolino: "Chiaramente non si tratta di un reato improvviso. L'uomo ha portato con sé un mezzo adeguato alla quantità di refurtiva che intendeva rubare. Ha sicuramente pianificato tutto": Pool, durante la sua fuga con le uova di cioccolato, è stato intercettato dalla polizia, come confermato ai media britannici dal suo legale, John McMillan: "Ha fermato il veicolo appena si è reso conto di essere seguito. Non ha opposto alcuna resistenza ed è stato arrestato". Pool adesso è stato messo sotto custodia, in attesa di sapere l'entità della condanna: la sentenza è prevista per il mese prossimo.