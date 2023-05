Auto a 190 chilometri orari plana nella corsia opposta e sfiora agente di polizia: il video

Un agente di polizia non è stato schiacciato per un pelo da un auto che è letteralmente volata da una corsia all'altra a 190 chilometri orari. Come riporta la Nbc, è successo nella periferia di Washington: un poliziotto è stato sfiorato da un'auto fuori controllo che gli è arrivata addosso a tutta velocità dall'altra parte della corsia. L'agente stava controllando una vettura e tutto è stato ripreso dalla dashcam montata sull'auto della polizia.

"È semplicemente miracoloso", ha detto il capodella polizia di Fairfax, Kevin Davis, durante una conferenza stampa. Il poliziotto in questione aveva fermato una Bmw che andava a 117 chilometri orari in una zona con limite a 80. Mentre l'agente stava parlando con il guidatore fermato, dall'altra corsia è arrivata planando una M3 che ha colpito la Bmw e poi è andata a sbattere contro l'auto di pattuglia della polizia. In tutto ciò, come si vede dal video la gamba del poliziotto in questione è stata praticamente sfiorata. La reazione dell'agente è stata descritta dal suo superiore come "Fredda, calma e raccolta: lui salta su quel guardrail e si mette subito alla radio".

