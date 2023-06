L'auto prende il volo: 21enne sopravvive a uno spaventoso incidente

Un video ripreso dalla bodycam di un agente di polizia dello sceriffo della contea di Lowndes ha immortalato un incredibile incidente che riporta alla mente le mirabolanti acrobazie di un telefilm che ha fatto epoca.

Come l'epica "generale Lee", l'auto protagonista di Dukes of Hazzard, un'autovettura ha letteralmente preso il volo utilizzando come involontario trampolino il cassone di un carro attrezzi. È successo lo scorso 24 maggio lungo la stradale statale 84 mentre un gruppo di soccorritori era impegnato sulla scena di un precedente incidente.

La conducente dell'autovettura, una 21enne originaria della Florida, è ricoverata in ospedale con ferite gravi ma poteva andare molto peggio dopo un volo di oltre 36 metri e la brutale collisione con un'altra autovettura: non si registrano - solo per fortuna - altri feriti. Qui il video completo.