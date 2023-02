"Sei molto carino": il giornalista si becca un bacio in diretta tv

Essere interrotti durante il proprio lavoro spesso non è piacevole, soprattutto se di mestiere si fa il giornalista e si sta parlando in diretta da una zona di guerra. Ma anche in questo genere di situazioni esistono le piacevoli eccezioni, come quella capitata a Johnpaul Gonzo, corrispondente dall'Europa per l'emittente australiana 10 News First, che durante un collegamento dalla Moldavia è stato interrotto dal bacio un'estranea. Un dolce gesto a sorpresa, arrivato proprio mentre il reporter stava fornendo gli ultimi aggiornamenti sul conflitto in corso tra la Russia e l'Ucraina.

Mentre snocciolava le cifre relative all'ultimo pacchetto di aiuti militari destinati dagli Usa all'Ucraina, è stato avvicinato da una donna che, senza preoccuparsi della telecamera, ha baciato il cronista: "Sei molto carino", gli ha detto. Gonzo, dopo qualche attimo di comprensibile imbarazzo, ha provato a riprendere il collegamento.

Il giornalista ha pubblicato il video dell'episodio su Twitter. Il cinguettio ha ricevuto ovviamente un numero notevole di commenti, la maggior parte all'insegna dell'ironia. Non manca, però, chi sottolinea un altro aspetto: "Se lo facesse un uomo, sarebbero molestie sessuali. Lo ha fatto una donna ad un uomo ed è 'divertente'", scrive un utente.