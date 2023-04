La bimba che prende il cellulare della mamma e spende 3mila euro: cos'ha comprato

Stivali da cowboy, una jeep giocattolo e diverse moto da cross elettriche. Il tutto comprato su Amazon, per una spesa di oltre 2.700 euro (tremila dollari): in pochi secondi ha raggiunto il massimale di spesa mensile previsto nella carta di credito della mamma. A cliccare su "compra ora" è stata infatti una bambina di 5 anni, di nome Lila. La mamma le aveva lasciato il cellulare mentre era in auto, e pensava che la figlia stesse giocando con i videogame. Solo dopo che sono arrivati a casa migliaia di dollari di pacchi, ha scoperto che la bambina aveva acquistato online. Insomma: non era una frode, come ha pensato la mamma in un primo momento.

Il fatto è accaduto negli Stati Uniti, e la storia ha fatto il giro del mondo sui social. Jessica Nunes di Westport, Massachusetts, ha raccontato di aver scoperto che sua figlia Lila aveva comprato i giochi tanto desiderati dopo una mattinata al parco, in cui aveva visto altri bambini giocare proprio con le cose poi acquistate.

Come è potuto succedere? Jessica aveva lasciato il suo telefono alla figlia mentre erano in macchina, ma era convinta che stesse giocando con uno dei giochi scaricati sul cellulare. "Non immaginavo finisse su Amazon", ha detto.