La mamma che rinchiude i figli in uno scatolone per essere "libera"

Due bimbi piccoli da intrattenere e mille faccende domestiche da sbrigare. Una mamma australiana, Gabrielle Dunn, ha risolto il problema mettendo i figli in uno scatolone per il tempo necessario almeno a passare l'aspirapolvere. Lei stessa ha poi condiviso la soluzione con un video su TikTok. Nella clip si vede la giovane mamma rassettare casa mentre i bimbi sono confinati nella scatola, con tanto di pennarelli per avere qualcosa da fare. Le immagini sono diventate virali.

Mamma Gabrielle mostra tutte ciò che riesce a fare e commenta ironica: "Sono contenta che non abbiamo ancora rotto quella scatola". C'è da dire che nel video si vede che la donna ha sempre i figli a pochi passi e che i bimbi non sono "intrappolati". Per lei decine di commenti, con utenti divisi tra chi la giudica "crudele", chi le suggerisce metodi meno "estremi" e chi invece ha mostrato di apprezzare l'inventiva. C'è anche chi la mette in guardia da altri risvolti di questo passatempo: "Quando si annoiano e usano quei pastelli sui muri, ricorda solo che è stata colpa tua", commenta una donna.