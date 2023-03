Il padre gli fa guidare una Ferrari a tre anni: il video che fa discutere

Ha solo 3 anni, ma è già famoso per come guida la Ferrari. Oppure una moto da enduro, un acquascooter o un go-kart. Non è uno scherzo, anzi. E neppure un gioco. Accade in Turchia, dove il figlio di Kenan Sofuoglu, ex pilota motociclistico professionista e membro del Parlamento turco, è diventato "virale" su Instagram per i suoi video che lo mostrano alla guida di mezzi molto più grandi di lui. Il padre, infatti, continua a pubblicare video "estremi" in cui il bambino sembra oggettivamente in pericolo, visti i mezzi con i quali si cimenta. Un comportamento, quello del padre del bambino, che sta scatenando tantissime polemiche. La Ferrari SF90 Stradale da mezzo milione di euro che il bambino guida in questo video ha una potenza enorme: basti pensare che è in grado di raggiungere da 0 i 200 km/h in soli 6,7 secondi

