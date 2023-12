Un bambino di 7 anni al volante: "Guida meglio delle donne"

"Guida comunque meglio lui a sette anni che il 99 per cento delle donne", è il commento a un video in cui si vede un bambino alla guida di un'automobile. Il filmato è diventato virale sui social network. Non è chiaro con precisione se l'episodio sia avvenuto a Napoli, ma i protagonisti presentano un chiaro accento napoletano.

Le immagini, diffuse anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, sono diventate virali, facendo registrare un grande numero di critiche. "Che squallore", scrive Marco. O, ancora, c'è Paola che scrive "Assurdo". Molte critiche sono arrivate soprattutto all'indirizzo della persona - forse il papà - che nel video "invita" il bambino a eseguire diverse manovre.