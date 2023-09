Il bar dove chi bestemmia paga: "Maxi tariffa per quelle d'autore"

Un multa per chi bestemmia al bar: è diventato virale il cartello posto dai gestori del Bar Sport di Castello di Godego, Treviso. Daniele, Michela e la figlia Camilla Muledda, gestori del bar hanno messo sul bancone un barattolo di vetro con un cartello che dice: "1 bestemmia 1 euro; 3 bestemmie 2,5 euro; bestemmia d’autore 5 euro".

"Diciamo che l’idea mi è venuta al ritorno dalle ferie e nel bar erano presenti due avventori che stavano discutendo animatamente" spiegano ai quotidiani locali. "Con il sorriso in bocca quasi tutti hanno messo dentro il vaso l’euro senza bisogno di alcun richiamo, che comunque non facciamo perché non ci sono obblighi. Anzi qualcuno ha messo soldi preventivamente".