Casa va a fuoco: la sorellina che gioca in giardino si precipita dentro e salva madre e fratelli

Una bimba di soli sei anni ha salvato la sua intera famiglia fiondandosi nella casa in fiamme per svegliargli e farli scappare prima che fosse troppo tardi. È accaduto in Inghilterra dove la piccola Olivia Patterson è stata insignita del premio "Pride of Britain", orgoglio della Gran Bretagna, per il gesto eroico avvenuto lo scorso quattro aprile. La bambina stava giocando nel giardino di un'amica quando ha notato le fiamme provenire dal tetto della sua casa. Per prima cosa lo ha detto alla mamma della sua amichetta, poi è si è fiondata di corsa nella sua abitazione e si è precipitata ad avvisare i suoi cari.

Come riporta il tabloid britannico Daily Mirror, la madre, Laura-Lee Patterson, 29 anni, stava facendo un pisolino con gli altri due figli Tiffany Rose Austin, di due anni, e Joel-James Edward Austin, di 17 mesi, quando è scoppiato l'incendio. Anche se il fumo riempiva l'abitazione che si trova a Riccall, nello Yorkshire settentrionale, Olivia si è precipitata attraverso la porta d'ingresso, gridando: "Al fuoco, al fuoco, al fuoco, svegliate i bambini!".

"Il suo primo istinto è stato quello di proteggere la sua famiglia", ha dichiarato la madre, raccontando che quando la piccola l'ha svegliata "le fiamme si stavano diffondendo sul tetto della casa e il soffitto stava crollando. Sapeva che stavamo facendo un pisolino all'interno della casa ed è corsa a svegliarci e a portarci fuori". "Per una bambina di sei anni, quello che ha fatto è stato molto coraggioso. Stavamo dormendo da almeno 20 minuti prima che Olivia ci avvertisse", ha continuato la madre, spiegando che "non è suonato nessun allarme antincendio, perché l'incendio è scoppiato nel soppalco".