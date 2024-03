Donna incinta inizia il travaglio in volo: pilota lascia i comandi e fa nascere il bambino

Quando le hostess lo hanno informato che una delle donne a bordo era entrata in travaglio nel bagno dell'aereo, il pilota non ci ha pensato su due volte. Non potendo tornare indietro e neanche tentare un atterraggio d'emergenza, ha lasciato i comandi e ha deciso di aiutare la donna a partorire insieme alle hostess. Una storia a lieto fine avvenuta su un volo della compagnia VietJet partito da Taipei (Taiwan) e diretto a Bangkok, in Thailandia: la neo mamma e il piccolo, soprannominato "Sky", stanno bene.

Protagonista del parto in volo il comandante Jakarin Sararnrakskul, pilota con oltre 18 anni d'esperienza: come riportano i media locali, l'emergenza è scattata quando l'aereo si trovava a metà della tratta, lunga circa 4 ore. Una posizione di "limbo" che lasciava poca scelta: tornare indietro avrebbe richiesto troppo tempo e tentare un atterraggio d'emergenza sarebbe stato rischioso. Così Sararnrakskul ha deciso di lasciare i comandi al suo co-pilota e si è precipitato dalla donna in travaglio. Qualche istante dopo, grazia anche all'aiuto delle hostess, il piccolo è venuto alla luce.

Dopo l'atterraggio a Bangkok la donna e il suo bimbo sono stati affidati ai paramedici che li stavano aspettando e sono stati trasportati in ospedale per i controlli di routine. Il pilota ha commentato l'incredibile esperienza ai media thailandesi: "Sono orgoglioso di aver aiutato un bambino a venire al mondo. Potrà dire a tutti per il resto della sua vita di essere nato in cielo, per questo l'equipaggio lo ha soprannominato Sky, in onore della sua vorticosa nascita ad alta quota". Una nascita rocambolesca, conclusasi nel migliore dei modi, come testimoniano anche gli scatti pubblicati su Instagram da Jakarin Sararnrakskul, che si mostra sorridente mentre tiene tra le braccia il bimbo appena nato.