L'avvincente storia di Bobo, il maialino vietnamita diventato famoso sui social

Ha continuato a girare per le strade di Lucca dopo essersi smarrito, la storia di Bobo ha tenuto tutti con il fiato sospeso ma finalmente c’è un lieto fine. Il maialino vietnamita è stato riconsegnato al proprietario grazie al passaparola della rete. Dopo l'appello sui social Bobo è diventato una vera e propria star.

Il maialino vietnamita è stato avvistato da diversi automobilisti, ma alcuni lo hanno scambiato per un cinghiale. Fortunatamente altri lo hanno riconosciuto e immortalato in dei video per agevolarne il ritrovamento. E così dopo un tam tam sui social Bobo è tornato a casa sano e salvo.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp