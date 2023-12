Scoprono di avere una bomba in giardino: "Pensavamo fosse una scultura". Evacuato l'intero quartiere

Ventinove chilogrammi di esplosivo che potevano detonare da un momento all'altro: eppure una coppia di Milford Haven, piccola città del Galles, ha convissuto per decenni con una missile navale del secolo scorso. "Ci battevamo la cazzuola per rimuovere la terra dopo il giardinaggio" hanno confidato Sian e Jeffrey Edwards.

Ad accorgersi del manufatto bellico è stato un agente di polizia di passaggio: subito ha bussato alla porta per dire alla coppia che aveva individuato la bomba e che avrebbe dovuto allertare il Ministero della Difesa. Subito sono piombati in casa gli artificieri che hanno fatto evacuare anche i vicini di casa.

I test hanno dimostrato che la bomba era attiva: portata in una cava in disuso e coperta da cinque tonnellate di sabbia, è stata fatta esplodere.

Secondo i racconti della famiglia Edwards la bomba era "un regalo" dei vecchi proprietari di casa. In realtà si trattava di un residuato bellico: le navi da guerra della Royal Navy usavano la zona come poligono di tiro nel XIX secolo. L'obice inesploso era stato recuperato decenni più tardi, dipinto di rosso e usato come ornamento.