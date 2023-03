L'uomo che va in giro con un bong a forma di AK-47

La polizia australiana ha fatto scattare una caccia all'uomo nella zona nord-ovest di Sydney, per individuare una persona che era stata vista circolare con quello che sembrava essere un fucile d'assalto Ak-47. Nelle ricerche sono stati impiegati diversi agenti e anche un elicottero, ma quando la presunta arma è stata rinvenuta si è rivelata essere qualcosa di molto differente. Come riportano i media australiani, l'emergenza è scattata nella serata di ieri, mercoledì 29 marzo: grazie all'utilizzo dell'elicottero e delle telecamere a circuito chiuso, i poliziotti sono riusciti a risalire a un'auto parcheggiata. Al suo interno gli agenti hanno rinvenuto il fucile, che in realtà non era altro che un bong, uno strumento utilizzato per fumare marijuana. La polizia ha poi individuato e arrestato il proprietario dell'auto e del finto Ak-47, un uomo di 50 anni.

La polizia del New South Wales ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla vicenda: "Durante la perquisizione di un veicolo la polizia ha individuato un'imitazione del fucile d'assalto Ak-47. Poi, con l'assistenza aerea è stato trovato e denunciato un uomo". La polizia ha dichiarato che l'oggetto sequestrato è un bong, "un dispositivo di filtraggio pieno d'acqua utilizzato per fumare marijuana e altre sostanze vegetali". La legge sulle droghe nel New South Wales è comunque molto severa: è infatti reato "vendere, fornire o esporre in vendita un bong o le parti che lo compongono, indipendentemente dal fatto che questo sia destinato o meno a essere utilizzato per somministrare una droga proibita". Per il 50enne è scattata la custodia cautelare, in attesa del processo, che dovrebbe essere svolgersi nel mese di aprile.