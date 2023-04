A 78 anni fa una rapina in banca, arrestata: è il terzo colpo della sua "carriera"

Rapinare banche non è un "lavoro" solo per giovani. Una donna di 78 anni è stata arrestata con l'accusa di rapina in banca: è la terza volta che le succede.

Sembra un film, ma è tutto vero. Bonnie Gooch è entrata nella Goppert Financial Bank a Kansas City, in Missouri, indossando una mascherina N95 nera, occhiali da sole e guanti in lattice. Si è avvicinata senza tentennamenti allo sportello e ha fatto scivolare verso le mani del bancario un biglietto con la scritta "Ho bisogno di 13 mila dollari in banconote di piccolo taglio". È andata via lasciando un altro biglietto all'impiegato, "Mi dispiace, non intendevo spaventarla". Dopo il furto è salita sulla sua auto, una Buick Enclave ed è scappata.

È stata fermata poco dopo dalla polizia per un controllo e gli agenti erano inizialmente ignari del fatto quell'anziana signora fosse la rapinatrice a cui tutti stavano dando la caccia. Il denaro era sparso sul pavimento dell'auto e la donna emanava un forte odore di alcol. I precedenti della Gooch risalgono al 1977 e al 2020, in quest'ultima occasione aveva presentato all'impiegato un biglietto di buon compleanno con la scritta "Questa è una rapina".