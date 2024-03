Il cane randagio "assunto" dai netturbini per raccogliere i rifiuti 

Da cane randagio e netturbino impegnato nel tenere pulite le strade. È la storia a lieto fine di Bujía, (che in italiano vuol dire candela), un cagnolino che adesso accompagna con impegno i lavoratori della nettezza urbana di La Falda, comune nella provincia di Cordoba, in Argentina. Fino allo scorso anno Bujía era un randagio come tanti, libero e indipendente, poi come raccontato da uno degli impiegati della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti, qualcosa è cambiato: "Tutto è cominciato circa un anno fa, quando abbiamo notato che ha iniziato a seguirci".

Così Bujía ha iniziato ad allontanarsi dal terminal degli autobus cittadini in cui era solito sostare per seguire ogni notte il camion dei suoi "amici". All'ora in cui il camion dei rifiuti partiva per il suo giro di raccolta il cane si presentava lì, deciso a salire sul mezzo per dare il suo contributo. Da quel momento, i netturbini hanno deciso di "assumere" il cagnolino: "Ormai conosce tutti i veicoli quando passano corre sino al recinto - hanno raccontato i lavoratori alla tv locale - gli mettiamo un giubbotto e ci segue per tutto il percorso. Ci siamo subito presi cura di lui, gli diamo da mangiare e i vicini gli danno sempre acqua".

I suoi filmati sono diventati virali sui social: in alcuni segue i "colleghi" o prende un sacchetto della spazzatura per portarlo al camion, in altro sta comodo sul sedile in attesa della prossima tappa. Alcuni lavoratori hanno provato, senza successo, a portare a casa per adottarlo, ma Bujía ha sempre preferito tornare in libertà.