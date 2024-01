Il corriere mostra la busta paga sui social: il video diventa virale

Una delle figure professionali che negli ultimi anni è diventata sempre più utilizzata è senza dubbio quella dei corrieri. L'aumento esponenziale degli acquisti online ha di fatto incrementato anche il numero di prodotti da consegnare e di conseguenza anche il numero di persone in grado di farlo con puntualità e precisione. Un fenomeno che vediamo con i nostri occhi in Italia, ma che negli Stati Uniti è ancora più diffuso, tanto da stimolare la domanda: quanto guadagna un autista che si occupa delle consegne?

A rispondere al quesito ci ha pensato Skyler Stutzman, un corriere della Ups che lavora in Oregon, negli Stati Uniti, con un video pubblicato sul suo profilo TikTok. Una risposta che ha lasciato a bocca aperta migliaia di utenti, con il video che ha accumulato nel corso delle settimane oltre 12 milioni di visualizzazioni. Nel filmato il corriere mostra la sua busta paga, che in quel caso era di circa 2mila dollari per una settimana di lavoro che, tolte le tasse, diventavano 1.300 dollari netti. Uno stipendio non indifferente che, facendo qualche calcolo, arriva a circa 44 dollari all'ora. Ovviamente si tratta di numeri relativi al suo caso specifico, ma che comunque hanno scatenato le risposte ironiche e invidiose di chi, con anni di esperienze e diverse lauree, ha una busta paga inferiore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre nel video Stutzaman ricorda agli utenti che lui si trova negli Stati Uniti, dove le regole sul lavoro sono differenti da quelle in vigore in altri Paesi. Di recente, negli Usa, il sindacato Teamsters ha appena raggiunto un accordo con Ups, che garantisce agli autisti un pacchetto retributivo di 170.000 dollari entro la fine del contratto quinquennale. Il corriere del video sottolinea come il suo alto stipendio sia frutto di questi aumenti contrattuali e del ruolo raggiunto dopo diversi anni d'esperienza. Ci sono voluti 10 anni per diventare autista a tempo pieno per Ups, di cui sei trascorsi a lavorare in magazzino.