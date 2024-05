La ragazza che vive in un bunker "per risparmiare"

Tra gli stipendi non sempre all'altezza del costo della vita e i prezzi di affitti a mutui sempre più proibitivi, per i giovani trovare una casa in cui sentirsi indipendenti e iniziare una nuova vita è diventato un problema sempre più ricorrente. In molti, per cercare di risparmiare su qualcosa, hanno pensato a soluzioni alternative per avere sempre un tetto sulla testa, senza dover spendere cifre insostenibili per un giovane lavoratore. Dai boschi alle barche, le idee abitative diverse dalla "classica" casa sono molte. Negli ultimi giorni è diventato virale su TikTok il video di Caitlin J., che sul suo account "undergroundgirl1" ha condiviso l'insolito luogo in cui ha deciso di vivere: un bunker sotterraneo.

Il motivo, come sottolineato anche dalla diretta interessata, non è il timore di una imminente apocalisse atomica, ma il vantaggio che deriva dall'affitto irrisorio del rifugio. Costruito nel 2012, la struttura si estende sotto terra per circa 100 metri quadrati e al suo interno c'è di tutto, dalla cucina al bagno, fino alle stanze da letto o per le attività comuni. Il piano di Caitlin è quello vivere per un anno nel bunker, così da poter risparmiare i soldi necessari per potersi permettere una vera casa.

Intanto, si è detta emozionata ed entusiasta di iniziare la sua nuova esperienza: "Un paio di anni fa una mia amica ha comprato una casa ed era compreso anche il bunker, così le ho proposto di affittarlo". La proposta adesso si è concretizzata e la giovane inizierà a pagare l'affitto di 500 dollari mensili, pochissimo rispetto alla metratura del bunker, in cui, tra l'altro, non ci sono bollette da pagare. Uno dei vantaggi di questa sistemazione riguarda proprio la sua autonomia: l'acqua viene prelevata da un pozzo, mentre tutto il resto viene alimentato grazie all'energia solare. Oltre il clima, un altro pregio riguarda il silenzio e l'assenza di distrazioni, una condizione che permette di lavorare con estrema tranquillità. Una calma che ovviamente influisce anche sul sonno, motivo per cui la ragazza ha dovuto comprare una lampada che simula la luce solare ed è impostata per svegliarla quando sorge il sole all'esterno. Un modo per non perdere il contatto con l'esterno ed evitare di dormire oltre il necessario.

L'arredamento, comprato diversi anni fa, avrebbe sicuramente bisogno di una messa a nuovo, e gran parte dello spazio è occupato dai 22 letti in dotazione. L'ingresso è regolato da un potente portellone idraulico in grado di aprirsi anche in presenza di un'auto parcheggiata sopra. Inoltre, l'ingresso non è pubblico ma nel giardino dell'abitazione della sua amica, motivo per cui è altamente improbabile che qualcuno provi a bloccare il portellone. Per evitare di essere disturbata da qualche curioso, la giovane ha evitato di fornire sia il suo nome completo che l'ubicazione del bunker. Una sistemazione bizzarra secondo diversi utenti che hanno commentato il video. In molti hanno manifestato preoccupazione per la giovane che dovrà trascorrere un anno in un sotterraneo, altri hanno fatto notare un pregio non menzionato: la possibilità di sopravvivere all'apocalisse.