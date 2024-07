Il cane giocherellone che accende il fornello e provoca un incendio

La sicurezza in casa è sempre molto importante, soprattutto se si vive con dei simpatici amici e quattro zampe, curiosi e in grado di giocare praticamente con qualsiasi cosa. Un insegnamento importante ribadito dai vigili del fuoco del "Colorado Springs Fire Department", che hanno condiviso sui social un video registrato dalle telecamere di sicurezza di un appartamento.

Nelle immagini è possibile vedere il cane che, incuriosito, attiva involontariamente il fornello della cucina: una piccola fiamma che ha poi provocato un vasto incendio. Il proprietario della casa è riuscito a domare le fiamme prima dell'arrivo dei soccorsi, ma poi è stato trasportato in ospedale intossicato dai fumi respirati. Come riferito dai vigili del fuoco, i proprietari dell'appartamento erano stati allertati dal loro Apple HomePod, un dispositivo che gli ha inviato una notifica per "temperatura troppo alta"

On Wednesday, June 26th at 4:43 a.m. CSFD was dispatched to a possible structure fire at a home on the 1600 block of Rushmore Dr. Homeowners reported to our call takers that they had experienced a fire on the stove in their home that had been extinguished by one of the… pic.twitter.com/lohlgUvC2q