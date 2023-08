Il cane che prende l'autobus da solo... per andare dalla nonna

"Incredibile, ha preso l'autobus per andare dalla nonna". È con stupore che sulle chat locali di Pesaro rimbalza la notizia del cane che ha percorso 5 chilometri per andare a fare visita alla mamma della proprietaria, facendosi accompagnare dai mezzi pubblici.

Come si legge nei racconti di chi ha assistito alla scena erano le 6:45 del 1 agosto quando il cane, un meticcio nero di taglia medio grande è salito sull'autobus 131 in partenza da Cattabrighe con destinazione centro città. Il cane ovviamente diventa "un caso" tanto che parte il tam tam tra i volontari animalisti per cercare il proprietario dell'animale. È proprio una delle volontarie dell'Enpa Pesaro a mettersi sulle tracce del cane che dopo essere uscito dal mezzo pubblico alla stazione locale si mette a correre verso il mare.

La volontaria lo segue per tutto il percorso fino a quando entra in un cortile. Qui una signora lo riconosce: Hank non si era smarrito ma ha preso l'autobus per andare a casa della madre della proprietaria.

Hank, 14 anni, non aveva fatto altro che ripercorrere lo stesso percorso fatto insieme alla sua padrona, un'impiegata di 31 anni. Solo che stavolta l'ha fatto da solo. "Credo che lui abbia memorizzato quei passaggi" racconta la proprietaria, Carlotta, ai giornali locali. Ma Hank non sarebbe nuovo a certi numeri: "Da piccolo veniva a trovarmi nei bar dove andavo" conclude Carlotta.