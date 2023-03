Il cane le corre incontro, lei lo butta nel secchione della spazzatura

Nel quartiere di Villa Luro, a Buenos Aires, in Argentina, le telecamere di sicurezza hanno catturato il momento in cui una donna ha gettato un cane in un bidone della spazzatura. Per fortuna poco dopo una donna si è avvicinata al secchione per lasciare la propria spazzatura e - trovato il cane - ha contattato i servizi di emergenza sanitaria e la locale stazione di polizia. Gli agenti dopo essere entrati nel container ha afferrato e salvato il cucciolo che versava in condizioni precarie.

Come si vede nelle immagini il cane era corso incontro alla donna cercando delle carezze, ma la signora - non ancora identificata - ha afferrato il cucciolo e gettato nella spazzatura.

#VillaLuro Siguen buscando a la mujer que tiró a una perrita en un contenedor de basura. Afortunadamente dos @PoliciaCiudadBA la rescataron y una de ellos decidió adoptarla. pic.twitter.com/btvgfPQzYP — Jenny Di Serio (@jennydiserio) March 21, 2023

Ellie, come è stato battezzato il cane, ha già una nuova famiglia. È stata adottata da un membro della Polizia Municipale. "Cercavo un cane, così appena l'hanno soccorsa ho deciso che l'avrei portata con me".