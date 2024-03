Il cane che ha mangiato 133 monete (e adesso sta bene)

Poteva risultare decisamente indigesto il pasto per Charlie, un Bichon Frisè di 13 anni, che nelle scorse settimane è stato portato dai proprietari alla clinica Thameswood Vets di Swindon, in Inghilterra. L'animale aveva iniziato a sentirsi male e una volta effettuata l'ecografia i medici hanno scoperto che aveva una grossa ostruzione nello stomaco, che in un primo momento si pensava fosse plastica. Soltanto durante l'intervento chirurgico è venuto alla luce il vero motivo: il cane aveva ingerito 133 monete. Un pasto da 18 sterline e 20 centesimi, l'equivalente di 21 euro, un importo irrisorio, ma che potrebbe avere avuto conseguenze negative per la salute dell'animale.

Sulla pagina Facebook della clinica sono state pubblicate le immagini di Charlie insieme al veterinario che ha effettuato l'intervento, Matheus Nerone, che ha raccontato alla Bbc questo caso così particolare: "È stata una sorpresa per tutti: abbiamo trovato 133 monete e alcuni pezzi di plastica. I suoi proprietari non avevano idea di come fosse riuscito a mangiare tutte quelle monetine, ma non credo che fossero lì da tempo, al massimo un paio di giorni".

Secondo il veterinario non è così raro che i cani provino a mangiare piccoli oggetti come le monete: "Solitamente quando accade si fermano dopo avene ingoiate un paio, ma 133 è davvero una quantità impressionante". Come confermato sui social dalla clinica, Charlie sta bene e si sta riprendendo dall'intervento, ma se le monete fossero rimaste nello stomaco avrebbero potuto provocare danni molto gravi: "Molte monete contengono zinco che può essere velenoso e provocare vomito, diarrea e mancanza di appetito - ha spiegato il veterinario -. Stiamo monitorando il suo sangue, ma speriamo che tutto vada bene". Il cagnolino, ormai soprannominato "Charlie il salvadanaio", ha già potuto fare ritorno a casa insieme alla sua famiglia, mentre le monetine, dopo essere state lavate, sono state donate in beneficenza.