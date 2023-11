Il cane Marley ha un infarto ma il padrone gli salva la vita

Ha visto il suo amato cane Marley di 6 anni accasciarsi a terra e irrigidirsi e ha capito che stava avendo un infarto. Cristian Pinnas è immediatamente intervenuto con un massaggio cardiaco, poi gli ha inciso un orecchio con il coltello per allentare la pressione arteriosa e gli ha somministrato una pasticca di cortisone. Così il cacciatore nuorese ha salvato la vita al proprio amico più fedele, che dopo minuti di terrore ha ripreso a scodinzolare.

Le immagini riprese da una bodycam indossata dalla compagna di Cristian, che si trovava assieme a loro per una battuta di caccia, sono state postate su Facebook (per non urtare la sensibilità dei lettori abbiamo preferito non pubblicare il video). Poi un messaggio: "Nonostante lo spavento siamo riusciti a salvarti e questa è la cosa importante, comunque basto io coi miei problemi di salute, non ho bisogno di compagnia", ha concluso il cacciatore con ironia. Insieme al video due foto molto belle, che ritraggono in uno studio veterinario Cristian e Marley di nuovo felicemente insieme.

