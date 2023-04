Il cane smarrito che percorre 240 km nel ghiaccio per tornare dalla sua famiglia

Un'avventura incredibile e misteriosa, un'impresa per fortuna a lieto fine, che ha permesso a un cagnolino di riabbracciare la sua famiglia che lo aveva smarrito. È la storia di Nanuq, un pastore australiano di un anno che ha percorso 150 miglia (l'equivalente di 240 chilometri) in mezzo al ghiaccio per poter tornare a casa, in Alaska. Come raccontato sui social dalla proprietaria del cane, Mandy Iworrigan, l'incubo è iniziato durante una escursione fatta insieme ai cani a Savoogna: Nanuq scomparve nel nulla insieme a un altro cane della famiglia, Starlight.

Dopo qualche settimana la femmina è stata ritrovata, ma del pastore australiano non vi erano tracce. Ma, quando le speranze di Mandy erano ormai ridotte al minimo è arrivato il colpo di scena: Nanuq è riapparso nella cittadina di Wales, sulla costa occidentale dell'Alaska, a oltre 240 chilometri di distanza dal luogo in cui era scomparso. Un ritorno a casa che rimane un mistero: infatti non è chiaro come il cane sia riuscito ad attraversare lo Stretto di Bering, che separa l'Asia dal Nord America.

Nanuq, che significa "orso polare", era in buona salute, fatta eccezione per un profondo morso sulla zampa, dovuto probabilmente a un incontro poco piacevole avvenuto durante la sua avventura. Le foto del cane sono state pubblicate sui social e Mandy Iworrigan l'ha riconosciuto subito, usando i punti accumulati con una compagnia aerea per riportare Nanuq nella città di Gambell con un charter regionale. La proprietaria ha postato sul suo profilo Facebook diverse foto di Nanuq, finalmente felice tra l'affetto dei suoi cari. Un'avventura incredibile e a lieto fine, di cui molti dettagli rimarranno per sempre un mistero.